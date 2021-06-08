Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина не смогла впервые в карьере выйти в полуфинал Открытого чемпионата Франции ("Ролан Гаррос"), который проходит на грунтовых кортах Парижа, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В 1/4 финала 21-летняя Рыбакина, посеянная под 21-м номером, встречалась с 31-й ракеткой турнира - 29-летней Анастасией Павлюченковой из России. В первой партии казахстанка вела 4:1, но растеряла преимущество и сумела довести до победы только на тай-брейке (7:6).

Во втором сете Рыбакина дважды отдала свою подачу и как итог уступила 2:6. В решающей партии казахстанка уступала 0:2, но сумела переломить ход матча, сделав два брейка и повела в счете. Однако Павлюченкова сделала обратный брейк и довела матч до своей победы - 9:7.

За 2 часа 33 минуты матча россиянка сделала пять эйсов и шесть брейков, ошибившись при подаче два раза. Рыбакина же пять раз подала навылет и реализовала три брейк-пойнта, допустив шесть двойных ошибок. Прежде теннисистки между собой не встречались.

Напомним, на пути в четвертьфинал Рыбакина обыграла американку Серену Уильямс. Эта победа стала исторической для Казахстана.

За выход в финал "Ролан Гаррос" Павлюченкова сыграет с Тамарой Зиданшек из Словении.

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