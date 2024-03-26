Елена Рыбакина вышла в 1/4 финала турнира в Майами

Лучшая теннисистка Казахстана и четвертая ракетка мира Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира серии WTA-1000 в Майами (США), призовой фонд которого превышает 8,7 миллиона долларов, передают Vesti.kz.

В матче 1/8 финала Рыбакина обыграла 17-ю ракетку мира Мэдисон Киз со счетом 6:3, 7:5. Встреча продолжалась час и 24 минуты.

Таким образом, счет в очном противостоянии стал равным 2-2.

За выход в полуфинал Miami Open Рыбакина сыграет с девятой ракеткой мира Марией Саккари из Греции.

Добавим, что Рыбакина одержала третьею победу в Майами: сначала казахстанка победила датчанку Клару Таусон (№91) в трех партиях 3:6, 7:5, 6:4, а после обыграла американку Тейлор Таунсенд (№72) со счетом 6:3, 6:7, 6:4.