Первая ракетка Казахстана Елена Рыбкина вышла в четвертьфинал Masters 1000 - Internazionali BNL d'Italia в Риме (Италия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В матче четвертого круга казахстанка встречалась с Маркетой Вондроушовой из Чехии. Рыбакина одолела соперницу по итогам двух сетов - 6:3, 6:3.

Матч продолжался один час и 12 минут.

Напомним, что в матче третьего круга соперницей Рыбакиной, шестой ракетки мира, была россиянка Анна Калинская, которая занимает в рейтинге WTA 57 место.

Рыбакина вела в первом сете со счетом 4:3, после чего ее соперница отказалась от продолжения борьбы.