Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал парного разряда "Ролан Гаррос", сообщает корреспондент Vesti.kz.

На французском турнире "Большого шлема" первая ракетка Казахстана выступает в дуэте с россиянкой Анастасией Павлюченковой. За выход в 1/4-ю они играли против Николь Меличар (США) и Деми Схюрс (Нидерланды) и были сильнее в двух сетах со счетом 6:4, 6:3.

Интересно, что во вторник, 8 июня, Рыбакина и Павлюченкова сыграют друг против друга в четвертьфинале одиночного разряда. Накануне казахстанка сотворила сенсацию, выбив из борьбы американку Серену Уильямс.

Рыбакина обыграла легендарную Серену. Как это было и что ждет казахстанку на "Ролан Гаррос"?

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