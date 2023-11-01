Елена Рыбакина выиграла исторический матч

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 08:38
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, четвертая ракетка мира, обыграла Марию Саккари (№9) из Греции на Итоговом турнире WTA в мексиканском Канкуне, сообщают Vesti.kz.

Рыбакина победила в трех сетах - 6:0, 6:7(4:7), 7:6(7:2).

Встреча длилась 2 часа и 26 минут, в ее ходе Рыбакина сделала 6 эйсов и совершила 4 двойные ошибки, тогда как Саккари выполнила 4 подачи навылет при 4 двойных ошибках.

Таким образом, Рыбакина впервые выиграла на Итоговом чемпионате WTA, поскольку для нее это дебютное выступление на этом турнире.

Следующую игру Рыбакина проведет 3 ноября с первой ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси. Победительница этой пары станет обладательницей второй путевки в полуфинал соревнований, так как первая досталась американке Джессике Пегуле, отметившейся второй победой на групповой стадии.

Напомним, что по две лучшие теннисистки из каждого квартета выходят в следующий этап турнира.

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