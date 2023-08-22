Елена Рыбакина вернулась на корт перед US Open

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 09:41
©WTA

Четвертая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина начала подготовку к предстоящему Открытому чемпионату США по теннису (US Open), сообщают Vesti.kz.

Пресс-служба US Open опубликовала фотографию с тренировки Рыбакиной на корте. На снимке можно заметить тейп на правом предплечье казахстанской теннисистки.

Напомним, что последним турниром для Рыбакиной был "Мастерс" в Цинциннати, где она снялась с турнира в матче 1/8 финала из-за травмы правого плеча.

US Open пройдет в Нью-Йорке с 28 августа по 10 сентября.  

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан US Open США

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