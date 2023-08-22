Елена Рыбакина вернулась на корт перед US Open

Четвертая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина начала подготовку к предстоящему Открытому чемпионату США по теннису (US Open), сообщают Vesti.kz.

Пресс-служба US Open опубликовала фотографию с тренировки Рыбакиной на корте. На снимке можно заметить тейп на правом предплечье казахстанской теннисистки.

Напомним, что последним турниром для Рыбакиной был "Мастерс" в Цинциннати, где она снялась с турнира в матче 1/8 финала из-за травмы правого плеча.

US Open пройдет в Нью-Йорке с 28 августа по 10 сентября.