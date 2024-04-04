Елена Рыбакина узнала новые подробности от WTA

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Сегодня 17:49
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Женская теннисная ассоциация (WTA) и Федерация тенниса Саудовской Аравии заключили соглашение, согласно которому три Итоговых турнира WTA с 2024 по 2026 год пройдут в Эр-Рияде, передают Vesti.kz.

Итоговый турнир WTA 2024 года пройдет со 2 по 9 ноября. В нем примут участие восемь лучших теннисисток в одиночном и парном разрядах.

"Проведение Итогового турнира WTA в Эр-Рияде - это новая захватывающая возможность для нас и позитивный шаг для долгосрочного развития женского тенниса как глобального и инклюзивного вида спорта. Нас впечатляет стремление Федерации тенниса Саудовской Аравии развивать этот вид спорта на всех уровнях, и мы не сомневаемся, что игроки и болельщики могут рассчитывать на проведение в Эр-Рияде турнира мирового класса во время финалов 2024 и 2025 годов, а также в сезоне 2026 года", - сказал председатель и генеральный директор WTA Стив Саймон.

Напомним, Итоговый турнир WTA 2023 года состоялся в Канкуне (Мексика). Лучшая казахстанская теннисистка Елена Рыбакина провела три матча на групповом этапе, одержав победу над Марией Саккари и уступив Джессике Пегуле и Арине Соболенко.

Метки:
Казахстан WTA Рыбакина Елена Саудовская Аравия теннис

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