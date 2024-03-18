Елена Рыбакина упала в мировом рейтинге

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленную версию рейтинга в одиночном и парном разрядах, передают Vesti.kz.

Лучшая казахстанская одиночница Елена Рыбакина сохранила за собой четвертое место. Вторая ракетка страны Юлия Путинцева улучшила свое положение на 11 позиций, расположившись на 68-й строчке.

Топ-3 остался без изменений: Ига Швентек (Польша), Арина Соболенко (Беларусь) и Кори Гауфф (США).

Лучшая казахстанская парница Анна Данилина осталась на 44-й позиции. А вот Путинцева потеряла три строчки и опустилась на 360-е место. На 24 строчки просела Рыбакина, откатившись на 538-е место.

Новым лидером женского парного разряда стала Хсие Су-Вэй из Китайского Тайбэя, располагавшаяся ранее на ступеньку ниже. Бельгийка Элизе Мертенс опустилась с первой строчки на вторую, а первую тройку по-прежнему замыкает австралийка Сторм Хантер.