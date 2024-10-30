Елена Рыбакина сыграла с Ариной Соболенко

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№5) продолжает подготовку к Итоговому турниру WTA, сообщают Vesti.kz.

В рамках подготовки к соревнованиям, которые пройдут со 2 по 9 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) она провела тренировку с первой ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси.

Рыбакина второй раз в карьере отобралась на Итоговый турнир WTA. В прошлом году казахстанка впервые приняла участие в WTA Finals, но не смогла выйти в полуфинал.

В этом году призовой фонд турнира составляет рекордные 15,25 миллиона долларов (7 миллиардов тенге).

Отметим, что казахстанская теннисистка не выходила на корт с конца августа — из-за проблем со здоровьем Елена досрочно снялась с US Open-2024.

В этом сезоне Рыбакина выиграла три турнира - в Брисбене, Абу-Даби и Штутгарте. Однако год оказался нелегким: из-за различных факторов, включая травмы, Рыбакина была вынуждена пропустить 10 турниров и завершила сотрудничество с тренером.