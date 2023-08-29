Елена Рыбакина стартовала с мощной победы на US Open

Сильнейшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина вышла во второй круг последнего в году турнира "Большого шлема" - US Open-2023, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ее соперницей по стартовому матчу стала представительница Украины Марта Костюк.

24-летняя Рыбакина является четвертой ракеткой мира, тогда как ее 21-летняя оппонентка занимает 39 место в рейтинге WTA.

В женском разряде розыгрыш проводится до победы в двух сетах. Рыбакина уверенно выиграла первые две партии, отдав Костюк лишь три гейма - 6:2, 6:1.

Встреча продолжалась один час и 24 минуты. Казахстанка реализовала пять из 12 брейк-поинтов, допустила четыре двойные ошибки и сделала два эйса.

Следующей соперницей Рыбакиной станет победительница в паре Панна Удварди (Венгрия) - Айла Томлянович (Австралия), обе из этих теннисисток находятся во второй сотне мирового рейтинга.

Напомним, ранее в своем первом матче одиночного разряда неожиданно проиграл Александр Бублик. Также на турнире сыграют казахстанцы Юлия Путинцева и Тимофей Скатов.