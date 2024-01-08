Елена Рыбакина сотворила историю

Новости спорта Теннис WTA
8 января 16:44 Комментарии 1
©Brisbane International

Третья ракетка мира Елена Рыбакина установила уникальное достижение среди казахстанских теннисистов, сообщают Vesti.kz.

Рыбакина стала первой казахстанкой, которой удалось выиграть турнир "Большого шлема" и соревнования серии: WTA 250, 500 и 1000 в одиночном разряде.

Накануне казахстанка выиграла первый турнир 2024 года, победив на турнире WTA 500 - Brisbane International в Брисбене (Австралия).

Это шестой одиночный титул в карьере Рыбакиной. Помимо турнира в Брисбене в 2023 году она выиграла турнир WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США) и WTA 1000 в Риме (Италия). В 2022 году казахстанка триумфально выступила на "Уимблдоне", а в 2020 году выиграла турнир WTA 250 в Хобарте (Австралия). В 2019 году казахстанка успешно сыграла на турнире WTA в Бухаресте (Румыния).

Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан
Показать комментарии

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 12:22
WTA
WTA прислушалась к Рыбакиной: разработала новые правила
Сегодня , 09:12
WTA
Рыбакину поставили выше первой ракетки мира на Australian Open-2024
Вчера , 10:39
WTA
Вторая ракетка Казахстана сделала суперкамбэк с 0:6 и вырвала победу
Вчера , 10:22
WTA
За вторым титулом? Рыбакина вернулась на корт после триумфа
8 января, 22:00
WTA
Елене Рыбакиной "изменили" фамилию после триумфа в Брисбене
8 января, 16:44
WTA
Елена Рыбакина сотворила историю
8 января, 16:16
WTA
"Мне все равно". Рыбакина высказалась об организаторах Australian Open
8 января, 15:34
WTA
Рыбакина обратилась к казахстанским болельщикам
8 января, 13:55
WTA
Рыбакиной предсказали финал Australian Open и победу над первой ракеткой мира
8 января, 13:22
WTA
Определилась соперница Рыбакиной на старте нового австралийского турнира
© 2008 - 2024 ТОО «EML»