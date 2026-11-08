Первая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина снялась с Итогового турнира WTA 2026 года в Индиан-Уэллсе из-за вирусного заболевания, передают Vesti.kz.

Украинка Марта Костюк займёт место Рыбакиной в группе 1 и встретится с чешкой Линдой Носковой в матче открытия турнира в воскресенье, 7 ноября, а также с американками Кори Гауфф и Джессикой Пегулой в последующих матчах кругового этапа.

"Мне очень грустно сообщать всем моим болельщикам и тем, кто меня поддерживает, что я, к сожалению, вынуждена сняться с Итогового турнира WTA в этом году. У меня был невероятный сезон, но мой организм просто физически не готов соревноваться. Я собираюсь провести некоторое время дома, чтобы отдохнуть, восстановиться и подготовиться к сезону 2027 года. Итоговый турнир WTA - это особенные соревнования, и я желаю всем удачи на этой неделе. Жду не дождусь возвращения в Индиан-Уэллс в марте!", - приводит слова казахстанки пресс-служба WTA.