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Елена Рыбакина узнала соперниц на Итоговом турнире WTA

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Елена Рыбакина узнала соперниц на Итоговом турнире WTA Елена Рыбакина. Фото: ©depositphotos.com/zhukovsky

В Индиан-Уэллсе (США) состоялась жеребьёвка Итогового турнира WTA (Женской теннисной ассоциации), в котором примет участие первая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина, передают Vesti.kz.

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В Индиан-Уэллсе (США) состоялась жеребьёвка Итогового турнира WTA (Женской теннисной ассоциации), в котором примет участие первая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина, передают Vesti.kz.

В этом году первые восемь мест в Чемпионской гонке WTA заняли Елена Рыбакина (Казахстан), Арина Соболенко (Беларусь), Мирра Андреева (Россия), Кори Гауфф, Джессика Пегула (обе — США), Элина Свитолина (Украина), Каролина Мухова и Линда Носкова (обе - Чехия).

Участницы Итогового турнира WTA разбиты на две группы по четыре теннисистки в каждой. Спортсменки, которые займут первые два места в группах, выйдут в 1/2 финала, а победители этих матчей сразятся в финале.

По результатам жеребьёвки Елена Рыбакина оказалась в первой группе, где сыграет с Кори Гауфф, Джессикой Пегулой и Линдой Носковой.

Вторую группу составили Арина Соболенко, Мирра Андреева, Элина Свитолина и Каролина Мухова. 

Свой первый матч на турнире в Индиан-Уэллсе казахстанка проведёт против Носковой. Этот матч запланирован в ночь с 8 на 9 октября в 01:00 по казахстанскому времени.

Итоговый турнир WTA пройдёт с 8 по 15 ноября. Рыбакина выступает на соревнованиях в статусе действующей чемпионки и защищает титул.

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