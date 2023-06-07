Елена Рыбакина сделала важное заявление после снятия с "Ролан Гаррос"

Новости спорта Теннис WTA
Вчера 23:44
©"Ролан Гаррос"

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина опубликовала новое сообщение в своем Instagram после отказа от борьбы на "Ролан Гаррос", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Напомним, сегодня, 3 июня, Рыбакина должна была сыграть за выход в 1/8 финала одиночного разряда против испанки Сары Соррибес Тормо. За 15 минут до матча стало известно о ее отказе.

"Наконец-то выбралась на улицу. #шагиквыздоровлению. P.S. Устала после 30-минутной прогулки", - написала Рыбакина.

Рыбакина является первой ракеткой Казахстана и четвертой ракеткой мира. Она считалась одной из фавориток "Ролан Гаррос".

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан Ролан Гаррос Ролан Гаррос

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