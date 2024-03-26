Елена Рыбакина сделала неожиданное признание

Лучшая теннисистка Казахстан и четвертая ракетка мира Елена Рыбакина призналась, что тяжело восстанавливалась после болезни, из-за которой была вынуждена сняться с турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), передают Vesti.kz.

Рыбакина должна была стартовать со второго круга матчем против 84-ой ракетки мира Нади Подорошки из Аргентины. Однако казахстанка снялась, сославшись на заболевание желудочно-кишечного тракта. Елена была на тот момент действующей победительницей "Мастерса" в Индиан-Уэллсе.

"К сожалению, восстановление заняло много времени. Восемь дней без всего. Правда без всего – ни зала, ни тенниса. Было тяжело вернуться. После матчей я все еще чувствую боль. Я чувствую себя лучше и надеюсь, что дополнительный выходной поможет восстановиться. Посмотрим, как сложится следующий матч", - сказала Рыбакина в эфире Tennis Channel.

Также казахстанка прокомментировала выход в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Майами (США). В матче 1/8 финала Рыбакина со счетом 6:3, 7:5 обыграла 17-ю ракетку мира американку Мэдисон Киз.

"Очень довольна своим сегодняшним выступлением. С Мэдисон было тяжело. С ней матчи всегда сложные. Она агрессивный игрок, поэтому я понимала, что мне нужно быть готовой к каждому удару, особенно к ее ответным. Очень довольна тем, как я сегодня сыграла", - сказала Рыбакина в интервью на корте.

За выход в полуфинал Miami Open Рыбакина сыграет с девятой ракеткой мира из Греции Марией Саккари.