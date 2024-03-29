Елена Рыбакина сделала эмоциональное заявление после выхода в финал турнира в Майами

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 07:39
©IG/miamiopen

Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина (№4) прокомментировала победный исход полуфинального матча WTA-1000 в Майами (США), против Виктории Азаренко (№32) из Беларуси, сообщают Vesti.kz. Призовой фонд турнира превышает 8,7 миллиона долларов.

"Спасибо вам, ребята, за поддержку. Это была невероятная атмосфера. Мне на самом деле понравилось. Это была такая тяжелая битва. Для меня этот турнир стал марафоном с первого дня. Очень рада, что добралась до финала", - заявила Рыбакина после матча.

Напомним, матч Рыбакиной и Азаренко завершился по итогам трех сетов в пользу казахстанки - 6:4, 0:6, 7:6.

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Рыбакина Елена WTA Казахстан

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