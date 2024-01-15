Елена Рыбакина рухнула в мировом рейтинге

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 09:04
©instagram.com/lenarybakina

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленную версию рейтинга в одиночном и парном разрядах, сообщают Vesti.kz.

Лучшие казахстанские одиночницы сохранили свои прежние позиции: Елена Рыбакина осталась на третьей, а Юлия Путинцева - на 64-й.

Топ-2 также не претерпел изменений: Ига Швентек (Польша) и Арина Соболенко (Беларусь).

А вот в парном разряде мировой классификации Рыбакина потеряла 67 позиций и опустилась на 192-е место, Путинцева оказалась на 351-м, тогда как ранее находилась на две ступеньки выше. Лучшая казахстанская парница Анна Данилина по-прежнему 44-я в списке.

В топ-3 парного разряда те же лидеры: Сторм Хантер (Австралия), Элизе Мертенс (Бельгия), Джессика Пегула и Кори Гауфф (обе - США и делят третью строчку).

Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан Путинцева Юлия Данилина Анна

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 09:04
WTA
Елена Рыбакина рухнула в мировом рейтинге
Вчера , 14:35
WTA
Рыбакина? Названы победители Australian Open-2024
Вчера , 10:29
WTA
Сколько Рыбакина может заработать за победу на Australian Open-2024
13 января, 16:27
WTA
Определилась победительница турнира, откуда сенсационно вылетела Рыбакина
13 января, 12:46
WTA
Вторая ракетка мира сделала громкое заявление о Рыбакиной перед Australian Open
12 января, 19:29
WTA
Рыбакиной "отдали" победу на Australian Open-2024
12 января, 15:34
WTA
Стали известны первые соперники Бублика и Путинцевой на Australian Open
12 января, 15:11
WTA
Елена Рыбакина прибыла в Мельбурн для участия в Australian Open
12 января, 13:59
WTA
Определилась финалистка турнира в Аделаиде с участием сенсационной обидчицы Рыбакиной
12 января, 10:00
WTA
В России поразились сенсационным исходом в матче Рыбакиной в Аделаиде
© 2008 - 2024 ТОО «EML»