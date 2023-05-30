Елена Рыбакина разобралась с вундеркиндом на старте "Ролан Гаррос"

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 21:12
©WTA

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина с победы стартовала на "Ролан Гаррос", сообщает корреспондент Vesti.kz.

В матче первого круга Рыбакина встречалась с 16-летней представительницей Чехии Брендой Фрухвиртовой, которую называют одной из самых многообещающих и талантливейших теннисисток нового поколения.

Рыбакина одержала победу по итогам двух сетов - 6:4, 6:2. Встреча продолжалась один час и 21 минуту.

В следующем круге лучшая теннисистка Казахстана сыграет с другой теннисисткой из Чехии Линдой Носковой.

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан Ролан Гаррос

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