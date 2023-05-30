Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина с победы стартовала на "Ролан Гаррос", сообщает корреспондент Vesti.kz.

В матче первого круга Рыбакина встречалась с 16-летней представительницей Чехии Брендой Фрухвиртовой, которую называют одной из самых многообещающих и талантливейших теннисисток нового поколения.

Рыбакина одержала победу по итогам двух сетов - 6:4, 6:2. Встреча продолжалась один час и 21 минуту.

В следующем круге лучшая теннисистка Казахстана сыграет с другой теннисисткой из Чехии Линдой Носковой.