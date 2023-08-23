Лучшая казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, занимающая четвертое место в рейтинге WTA, продолжает подготовку к предстоящему Открытому чемпионату США (US Open), сообщают Vesti.kz.

Так, Рыбакина провела тренировку с первой ракеткой России Дарьей Касаткиной (13-е место в рейтинге WTA) на главном корте US Open (имени Артура Эша).

Напомним, что последним турниром для Рыбакиной был "Мастерс" в Цинциннати, где она снялась с турнира в матче 1/8 финала из-за травмы правого плеча.

Заключительный в сезоне турнир серии "Большого шлема" пройдет в Нью-Йорке с 28 августа по 10 сентября. Рыбакина сыграет в основной сетке US Open.

Общий призовой фонд турнира составляет 29 488 400 долларов.