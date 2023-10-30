Елена Рыбакина раскритиковала Итоговый турнир WTA

Новости спорта Теннис WTA
Вчера 11:00
©facebook.com/elenarybakina/

Четвертая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина выступила с критикой по поводу организации Итогового турнира WTA, который проходит в мексиканском Канкуне, сообщают Vesti.kz.

Напомним, в стартовом матче Рыбакина уступила пятой ракетке мира из США Джессике Пегуле со счетом 5:7, 2:6. После игры казахстанка выразила свое недовольство состоянием корта, а также условиями на турнире.

"В общем, играть здесь непросто. Все испытывают трудности. Каждый старается делать все возможное. Как я уже говорила, я не очень довольна условиями и организацией турнира... О корте вообще говорить не хочется. Конечно, он не очень хороший. Уж точно не для финальной восьмерки. Потому что все было сделано поздно и уже не было времени что-либо исправлять. Это видно по розыгрышам и ударам, которые мы обе выполняли. Думаю, качество матча было не самым лучшим. Но, как я уже сказала, я старалась изо всех сил", - цитирует Рыбакину The Tennis Letter.

В группе Рыбакина также сыграет с белоруской Ариной Соболенко (№1) и гречанкой Марией Саккари (№9). Две лучшие теннисистки из этого квартета выйдут в полуфинал соревнований.

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан

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