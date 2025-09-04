Елена Рыбакина приняла неожиданное решение после вылета с US Open

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№10) рассталась с итальянским специалистом Давиде Сангвинетти, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Spazio Tennis.

По информации источника, решение было принято после завершения US Open, где спортсменка остановилась в 1/8 финала.

Теперь единственным тренером Рыбакиной остаётся хорват Стефано Вуков.

Ранее, летом 2024 года, Елена объявила о прекращении работы с ним и даже сделала паузу в карьере до Итогового турнира WTA.

Тогда Вукова обвиняли в жестком обращении с теннисисткой, и организация временно отстранила его от деятельности. Однако позже специалист добился через суд отмены санкций и возобновил сотрудничество с Рыбакиной.