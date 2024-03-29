Елена Рыбакина приблизилась к первой ракетке мира после суперкамбэка в Майами

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 09:22
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Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№4) вышла в финал теннисного турнира WTA-1000 в американском Майами, призовой фонд которого превышает 8,7 миллиона долларов, сообщают Vesti.kz.

В 1/2 финала Рыбакина одолела экс-первую ракетку мира Викторию Азаренко из Беларуси - 6:4, 0:6, 7:6.

По ходу первой партии казахстанка трижды уступала (0:1, 1:2 и 2:3), но переломила ход игры, сделала брейк и довела ее до своей победы (6:4).

Второй сет полностью остался за Азаренко - сделала три брейка и повесила "баранку" сопернице (6:0).

В решающий партии Азаренко вновь повела, но Рыбакина ответила брейком при счете 2:2. В итоге все решилось на тай-брейке, где сильнее оказалась казахстанка (7:6, тай-брейк 7:2).

Благодаря этому, казахстанка поднялась на второе место в чемпионской гонке WTA, обойдя другую представительницу Беларуси Арину Соболенко. Теперь у Рыбакиной по данным live-tennis.eu 2693 очка. У лидера рейтинга первой ракетки мира Иги Швентек 3140 очков.

У Соболенко 2520 баллов.

Напомним, в финале турнира Рыбакина сыграет с американской теннисисткой Даниэль Коллинз.

Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан

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