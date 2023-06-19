Елена Рыбакина потеряла одну позицию в рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленный рейтинг в одиночном и парном разрядах, сообщают Vesti.kz.
Что касается казахстанок, то первая ракетка страны Елена Рыбакина сохранила за собой третье место в одиночном разряде, а ее соотечественница Юлия Путинцева поднялась с 51-го места на 50-е.
Первые две строчки остались за полькой Игой Швентек и белоруской Ариной Соболенко.
Лучшая казахстанская теннисистка в парном разряде Анна Данилина осталась на 24-й позиции. Рыбакина потеряла одну строчку и теперь 94-я.
Топ-3 парного разряда не претерпел изменений: Катерина Синякова, Барбора Крейчикова (оба - Чехия), Джессика Пегула (США).