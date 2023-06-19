Елена Рыбакина потеряла одну позицию в рейтинге WTA

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 10:00
©instagram.com/lenarybakina

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленный рейтинг в одиночном и парном разрядах, сообщают Vesti.kz.

Что касается казахстанок, то первая ракетка страны Елена Рыбакина сохранила за собой третье место в одиночном разряде, а ее соотечественница Юлия Путинцева поднялась с 51-го места на 50-е.

Первые две строчки остались за полькой Игой Швентек и белоруской Ариной Соболенко.

Лучшая казахстанская теннисистка в парном разряде Анна Данилина осталась на 24-й позиции. Рыбакина потеряла одну строчку и теперь 94-я.

Топ-3 парного разряда не претерпел изменений: Катерина Синякова, Барбора Крейчикова (оба - Чехия), Джессика Пегула (США).

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан Путинцева Юлия Данилина Анна

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