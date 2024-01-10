Елена Рыбакина с победы начала новый турнир после триумфа в Австралии

Лучшая теннисистка Казахстана и третья ракетка мира Елена Рыбакина стартовала на турнире в Аделаиде (Австралия), сообщают Vesti.kz.

В матче второго круга женского одиночного разряда Рыбакина играла с испанской теннисисткой Кристиной Бучей (№61). Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:5 в пользу Рыбакиной. Игра продолжалась один час и 30 минут.

В 1/4 финала Рыбакина сразится с победительницей российского дерби Екатерина Александрова - Вероника Кудерметова.

Отметим, что организаторы турнира в Аделаиде дали казахстанке первый номер посева.

Напомним, что ранее Рыбакина выиграла турнир в Брисбене (Австралия), завоевав первый трофей 2024 года. В решающем матче соревнований она оказалась сильнее второй ракетки мира Арины Соболенко из Беларуси - 6:0, 6:3.