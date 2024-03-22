Елена Рыбакина объяснила победу на старте турнира в Майами

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 11:23
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Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№4) оценила свой старт на турнире WTA 1000 - Miami Open в Майами (Флорида, США), сообщают Vesti.kz. В матче второго круга Рыбакина обыграла Клару Таусон (№92) - 3:6, 7:5, 6:4.

"Я очень рада победе. Это был такой сложный матч. Первые раунды всегда трудные. Для меня эта победа очень важна, потому что я не играла больше недели. Конечно, мне потребуется время, чтобы вернуть свою лучшую форму. Я очень рада, что получу еще один шанс сыграть в ближайшие дни.

Советы тренера очень помогают, особенно, когда ты не чувствуешь себя на все 100 процентов, а те удары, которые обычно работают, вдруг перестают работать. Я просто старалась сосредотачиваться на каждом из набранных очков, старалась лучше подавать. Здесь также не самые простые условия, чтобы играть таким образом, но я просто довольна тем, что сумела выиграть", - сказала Рыбакина после матча.

В третьем круге Рыбакина сыграет с американкой Тэйлор Таунсенд (№72), которая по ходу турнира победила итальянку Лючию Бронцетти (№49) и бельгийку Элисе Мертенс (№28).

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