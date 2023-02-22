Елена Рыбакина объяснила отказ от участия на турнире в Дубае

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина объяснила решение сняться с турнира WTA 1000 в Дубае (ОАЭ), сообщает корреспондент Vesti.kz. Она должна была сыграть в третьем круге с шестой ракеткой мира Кори Гауф.

"К сожалению, сегодня мне пришлось отказаться от участия в DDF Tennis Championships в одиночном и парном разряде из-за травмы поясницы. Я уверена, что скоро смогу восстановиться. Не могу дождаться возвращения в Дубай в следующем году! Спасибо за поддержку", - написала она.

Напомним, что накануне Рыбакина обыграла представительницу Чехии Марию Боузкову. Матч завершился со счетом 7:5, 6:2.