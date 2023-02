Елена Рыбакина снялась с турнира в Дубае

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина снялась с турнира WTA 1000 в Дубае (ОАЭ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В третьем круге турнира Рыбакина должна была сыграть с шестой ракеткой мира американкой Кори Гауф, но отказалась от встречи из-за болей в спине.

Напомним, что накануне Рыбакина обыграла представительницу Чехии Марию Боузкову. Матч завершился со счетом 7:5, 6:2.

Elena Rybakina withdrew from her match against Coco Gauff in Dubai today due to back pain.



I really hope Elena is alright and will be back for Indian Wells & Miami and will have a healthy rest of the season.



💙🇰🇿 pic.twitter.com/il4rWoMeEs