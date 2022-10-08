Елена Рыбакина обыграла призерку Олимпиады и вышла в полуфинал турнира в Чехии

Елена Рыбакина одержала победу в 1/4 финала турнира WTA в Остраве (Чехия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

За выход в полуфинал первая ракетка Казахстана, занимающая 26-е место в рейтинге WTA, провела матч с чешкой Петрой Квитовой - победительницей двух турниров "Большого шлема" и призеркой ОИ-2016, которая находится на 20-м месте в мировом рейтинге.

Рыбакина одержала уверенную победу в двух сетах - 7:6 (7:5), 6:4.

За выход в финал турнира она сыграет с чешкой Барборой Крейчиковой.

Напомним, что в этом году 23-летняя Рыбакина стала победительницей "Уимблдона".