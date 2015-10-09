Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
WTA
Сегодня 18:26
 

Елена Рыбакина обошла американку и поднялась в топ-3

  Комментарии

Елена Рыбакина обошла американку и поднялась в топ-3 ©instagram.com/ktf.kz

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№10) вышла на третье место по количеству побед на турнирах WTA в сезоне-2025, передают Vesti.kz.

Казахстанка начала турнир категории WTA 1000 в Пекине (Китай) со второго круга и обыграла американку Кэти Макнэлли (№90).

По данным OptaAce, благодаря этому успеху Рыбакина поднялась на третью строчку по числу побед в текущем году - 43, обогнав Джессику Пегулу (США).

Топ-5 по этому показателю:

  • Ига Швёнтек (Польша) - 57
  • Арина Соболенко (Беларусь) - 56
  • Елена Рыбакина (Казахстан) - 43
  • Джессика Пегула (США) - 42
  • Екатерина Александрова (Россия) - 41

    • Между тем уже определилась следующая соперница Рыбакиной. Подробности - по ссылке.

    Призовой фонд турнира составляет 8 963 700 долларов США.

    "Надеемся, это несерьёзно". Как отреагировали на старт Рыбакиной в Пекине

