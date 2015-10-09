Елена Рыбакина обошла американку и поднялась в топ-3

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№10) вышла на третье место по количеству побед на турнирах WTA в сезоне-2025, передают Vesti.kz.

Казахстанка начала турнир категории WTA 1000 в Пекине (Китай) со второго круга и обыграла американку Кэти Макнэлли (№90).

По данным OptaAce, благодаря этому успеху Рыбакина поднялась на третью строчку по числу побед в текущем году - 43, обогнав Джессику Пегулу (США).

Топ-5 по этому показателю:

Ига Швёнтек (Польша) - 57



Арина Соболенко (Беларусь) - 56



Елена Рыбакина (Казахстан) - 43



Джессика Пегула (США) - 42



Екатерина Александрова (Россия) - 41

Между тем уже определилась следующая соперница Рыбакиной. Подробности - по ссылке.

Призовой фонд турнира составляет 8 963 700 долларов США.

