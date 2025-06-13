Сегодня первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№11 WTA) встретится с представительницей Германии Татьяной Марией (№86) в рамках 1/4 финала турнира категории WTA 500 в Лондоне (Великобритания), сообщают Vesti.kz.

Эксперты отдают победу теннисистке из Казахстана.

Татьяна Мария

На протяжении всей карьеры немецкая теннисистка успешно играет на траве, выиграла на этом покрытии 72 из 109 поединков. Стиль игры Татьяны Марии с ее постоянным использованием слайсов отлично подходит как раз для травы. В Лондоне она четко продемонстрировала, что списывать ее со счетов еще рано, даже несмотря на 37-летний возраст. В основной сетке немка обыграла Фернандес (7-6, 6-2) и Мухову (6-7, 7-5, 6-1).

Елена Рыбакина

Рыбакина еще на последних грунтовых турнирах заметно прибавила, разыгралась, выиграла титул в Страсбурге, прошла в 1/8 финала на Ролан Гаррос. Переход на траву никаких проблем у Елены не вызвал - уверенная победа на старте в Лондоне над Уотсон (6-4, 6-2). Отметим, что за всю карьеру на травяных кортах Рыбакина провела 45 матчей, в которых одержала 34 победы.

Прогноз

Рыбакина впечатляла своей игрой в противостоянии с Уотсон, смело атаковала, пробивала навылет, четко работала подача. Вряд ли Татьяна Мария сумеет остановить такую Елену, слайсы, скорее всего, проблемой для представительницы Казахстана не станут, тем более, она играла с немкой, победила ее в двух сетах, отдав всего пять геймов.

Наш прогноз - победа Рыбакиной с форой (-5) геймов, - пишет Vseprosport.

Призовой фонд турнира составляет 1,415 миллиона долларов (720,8 миллиона тенге).

Прямая трансляция матча Рыбакиной за полуфинал турнира за 720 миллионов