Экс-первую ракетку мира не пустили на US Open из-за допингового скандала

Бывшая первая ракетка мира Симона Халеп исключена из списка участников Открытого чемпионата США (US Open), сообщают Vesti.kz со ссылкой на Daily Mail.

31-летняя румынская теннисистка отстранена от соревнований с октября прошлого года. Халеп обвиняется в употреблении запрещенного вещества роксадустат и нарушениях при заполнении биологического паспорта.

Тем не менее Халеп присутствовала в заявочном листе основного сетки US Open-2023, который пройдет с 28 августа по 10 сентября. Однако накануне организаторы сообщили, что румынка исключена из списка участников.

Халеп была автоматически исключена за неделю до старта основной сетки турнира. На US Open ее заменит 134-я ракетка мира американка Тэйлор Таунсенд.

Напомним, в октябре 2022 года Халеп была временно отстранена от соревнований из-за нарушения антидопинговых правил. Допинг-проба румынки, взятая во время участия в US Open в августе, дала положительный результат на запрещенный препарат роксадустат.

Сама Халеп заявила, что никогда в жизни ее не посещала даже мысль об употреблении допинга. В мае орган по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) выдвинул дополнительное обвинение в адрес румынки, связанное с нарушениями в биологическом паспорте спортсменки.

За свою карьеру Симона Халеп завоевала 25 титулов на турнирах WTA, в том числе две победы на турнирах "Большого шлема". Румынка возглавляла мировой рейтинг с октября 2017 по январь 2019 года.