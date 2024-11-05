Экс-первую ракетку мира оставили без победы на Итоговом турнире WTA с участием Рыбакиной

На Итоговом турнире WTA в Эр-Рияде состоялся матч между экс-первой ракеткой мира полькой Игой Швентек (№2) и третьим номером рейтинга американкой Кори Гауфф, сообщают Vesti.kz.

Встреча оранжевой группы завершилась победой Гауфф по итогам двух сетов - 6:3, 6:4. Матч длился один час и 48 минут.

В другом матче соотечественника Гауфф Джессика Пегула уступила чешской теннисистке Барборой Крейчиковой - 6:3, 6:3.

Гауфф одержала вторую победу на турнире. Ранее она обыграла Пегулу - 6:3, 6:2. Швентек ранее обыграла Крейчикову - 4:6, 7:5, 6:2.

В следующем туре, который в этом квартете состоится 7 ноября сыграют Швентек и Пегула, а Гауфф сразится с Крейчиковой.

Отметим, что на этом турнире выступает первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№5). Она представлена в фиолетовой группе.

Казахстанка проиграла две игры подряд, уступив итальянке Жасмин Паолини - 7:6(5), 6:4 и китаянке Чжэн Циньвэнь 7:6(4), 3:6, 6:1.

Завтра, 6 ноября, лучшая теннисистка Казахстана встретится с первой ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси.