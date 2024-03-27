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Экс-первая ракетка мира оценила триллер с казахстанкой за полуфинал Miami Open

Экс-первая ракетка мира оценила триллер с казахстанкой за полуфинал Miami Open
©instagram.com/vichka35

Экс-первая ракетка мира в одиночном разряде белоруска Виктория Азаренко (№32) высказалась о четвертьфинальном матче с казахстанкой Юлией Путинцевой (№68) на турнире WTA 1000 - Miami Open в Майами (Флорида, США), сообщают Vesti.kz.

Азаренко победила со счетом 7:6 (4), 1:6, 6:3. Женская теннисная ассоциация (WTA) назвала этот матч триллером и представила слова победительницы:

"Очень довольна сегодняшней победой. Приятно вернуться в поздние стадии турнира, это то, ради чего я работаю, так что я определенно очень рада, что прошла дальше.

Я думаю, что Юлия провела очень хороший матч. Она невероятный боец. Мне кажется, что в этом году она стала лучше. Она играет немного агрессивнее. Она не дает вам два одинаковых мяча, поэтому вам постоянно нужно подстраиваться и адаптироваться.

То, как я вышла на третий сет, было очень решающим. Я думаю, что очень хорошо выполнила свой план, а завершение, особенно при счете 5:3, я считаю очень сильным".

Напомним, что в полуфинале, 28 марта, Азаренко встретится с другой казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной (№4).

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Метки:
Путинцева Юлия WTA теннис

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