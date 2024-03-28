Определились все полуфиналистки турнира в Майами с участием Рыбакиной

Стали известны все полуфиналистки женского турнира категории WTA 1000 в Майами (США), передают Vesti.kz.
В первом матче 1/2 финала встретятся Елена Рыбакина (№4, Казахстан) и Виктория Азаренко (№32, Беларусь).
Во втором сыграют Екатерина Александрова (№16, Россия) и Даниэль Коллинз (№53, США). Обе игры пройдут в ночь на 29 марта.
Общий призовой фонд турнира составляет 8,9 миллиона долларов.
В прошлом году "тысячник" выиграла 23-я ракетка мира из Чехии Петра Квитова, обыграв в финале Рыбакину.
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