Назван победитель матча Рыбакиной с экс-первой ракеткой мира

Tennis-infinity.com представил прогноз на следующий матч казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной (№4) в рамках турнира категории WTA 1000 в Майами (США), передают Vesti.kz.

Рыбакина в полуфинале встретится с экс-первой ракеткой мира белоруской Викторией Азаренко (№32). Матч пройдет в ночь на 29 марта и начнется в 00:00 по времени Астаны.

"Прошлогодняя финалистка Miami Open Елена Рыбакина надеется выйти в очередной финал, но для этого ей придется одолеть очень сильную Викторию Азаренко.

Это довольно интересный матч между двумя очень сильными игроками, которые показывают очень хороший теннис на турнире WTA 1000 в Майами. То, что Рыбакина подходит для этих кортов, было доказано в прошлом году, когда она дошла до финала, но в итоге уступила Петре Квитовой.

Быстрые корты могут быть сложными для Азаренко, потому что она в первую очередь контрударный игрок, но после стольких лет в Туре она знает, как использовать мощь против своих соперниц.

Против Рыбакиной ей это пока не удавалось, но, может быть, сейчас самое время это сделать.

Прогноз

Думаем, что Рыбакина выиграет матч, потому что она лучше играет, но видно, что Азаренко может сделать его интересным, выиграв сет. На самом деле, мы почти уверены, что она выиграет как минимум сет.

Прогноз: Елена Рыбакина победит в трех сетах", - пишет источник.