В Португалии восхитились Рыбакиной после выхода в полуфинал турнира за 8 миллионов

Португальский обозреватель тенниса Жозе Моргадо восхитился игрой первой ракетки Казахстана Елены Рыбакины, после выхода в полуфинал турнира серии "мастерс" WTA 1000 в Майами, передает Vesti.kz.

Сегодня, 27 марта, Рыбакина, занимающая четвертое место в рейтинге, в упорном противостоянии обыграла девятую ракетку мира Марию Саккари из Греции (7:5, 6:7, 6:4). Об этом Моргадо написал в социальной сети Х.

"С начала 2023 года Рыбакина демонстрирует невероятные результаты на турнирах WTA 1000. 7 полуфиналов в 11 сыгранных турнирах WTA 1000. Она пропустила только Дубай (и 2023, и 2024), Мадрид и Цинциннати", - подчеркнул Моргадо.

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Напомним, соперницей Рыбакиной по полуфиналу турнира в Майами станет белоруска Виктория Азаренко (№32), которая в другом четвертьфинале победила казахстанку Юлию Путинцеву (№68). Матч состоится 28 марта.

Напомним, что призовой фонд соревнований составляет 8,8 миллиона долларов.