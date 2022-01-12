Действующая чемпионка US Open высказалась о разгромном поражении от теннисистки из Казахстана

Действующая чемпионка US Open-2021 Эмма Радукану прокомментировала свое поражение от казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной на турнире WTA 500 в Сиднее (Австралия), передает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на gotennis.ru.

Матч первого круга турнира завершился разгромной победой 22-летней Рыбакиной со счетом 6:0, 6:1, но Радукану нашла позитивные моменты.

"После матча я взяла коробку мячей и отправилась на тренировочный корт. Я могла сыграть лучше, поэтому мне хотелось сразу исправить ошибки, чтобы завершить день с более приятными ощущениями.

Вчера я впервые за два месяца проводила соревновательные розыгрыши, так что думаю, я смогу переступить через все это и продолжить работать. На следующей неделе у меня будет уже больше практики.

Я хочу выходить на корт. Даже если меня будут выносить с корта, надо вставать и идти дальше. По сути, надо падать вперед, потому что ты всегда чему-то учишься. Это лишь начало моего первого сезона. Основная цель - не падать слишком низко и не взлетать слишком высоко", - приводит слова Радукану пресс-служба WTA.

Добавим, что во втором матче в Сиднее Рыбакина сыграет с француженкой Каролин Гарсией.