"Чертовски крута". Рыбакиной восхитились и отметили ее соперницу по финалу Miami Open

Пишущий о теннисе Twitter-аккаунт The Tennis Letter прокомментировал предстоящий финал между казахстанкой Еленой Рыбакиной (№4) и американкой Даниэль Коллинз (№53) в рамках турнира категории WTA 1000 в Майами (США), передают Vesti.kz.

Решающий матч состоится 31 марта.

"Елена Рыбакина и Даниэль Коллинз встретятся в финале турнира в Майами.

Елена ведет в серии 3-1.

Она выиграла три последние встречи, но все три дошли до решающего сета.

Елена имеет 22-3 в 2024 году и сравнялась со Швентек по количеству побед в этом сезоне. Она также дошла до финала больше, чем любая другая теннисистка в этом году.

Даниэль - 15-7 в 2024 году и вышла в свой первый финал в сезоне. Это ее последний год в туре, и она сумела найти лучший теннис в своей жизни.

Лена - чертовски крута.

Даниэль - огонь.

Кто победит?", - пишет источник.