"Чертовски крута". Рыбакиной восхитились и отметили ее соперницу по финалу Miami Open

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 15:51
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Пишущий о теннисе Twitter-аккаунт The Tennis Letter прокомментировал предстоящий финал между казахстанкой Еленой Рыбакиной (№4) и американкой Даниэль Коллинз (№53) в рамках турнира категории WTA 1000 в Майами (США), передают Vesti.kz.

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Назван ключевой фактор в пользу Рыбакиной в матче за титул Miami Open

Решающий матч состоится 31 марта.

"Елена Рыбакина и Даниэль Коллинз встретятся в финале турнира в Майами.

Елена ведет в серии 3-1.

Она выиграла три последние встречи, но все три дошли до решающего сета.

Елена имеет 22-3 в 2024 году и сравнялась со Швентек по количеству побед в этом сезоне. Она также дошла до финала больше, чем любая другая теннисистка в этом году.

Даниэль - 15-7 в 2024 году и вышла в свой первый финал в сезоне. Это ее последний год в туре, и она сумела найти лучший теннис в своей жизни.

Лена - чертовски крута.

Даниэль - огонь.

Кто победит?", - пишет источник.

Общий призовой фонд турнира составляет 8,9 миллиона долларов.

В прошлом году "тысячник" в Майами выиграла 23-я ракетка мира из Чехии Петра Квитова, обыграв в финале Рыбакину.

Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан теннис

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