Новоиспеченная чемпионка "Уимблдона" Елена Рыбакина вернулась в Казахстан. Самолет с первой ракеткой страны приземлился в аэропорту Нур-Султана в понедельник вечером. Корреспондент Vesti.kz - о том, как 23-летнюю чемпионку встретили в столице.

В VIP-терминале аэропорта собралось большое количество представителей СМИ, болельщики, музыканты и не только. Одним из первых поздравил Елену с триумфом заместитель премьер-министра Республики Казахстан Ералы Тугжанов.

Сама спортсменка вышла к журналистам, поблагодарила всех за поддержку и заявила, что готова ответить на все вопросы на завтрашней пресс-конференции.

Отметим, что там же присутствовали родители теннисистки.

Напомним, что Рыбакина стала первой в истории чемпионкой турниров "Большого шлема" в одиночном разряде из Казахстана.

Ранее сообщалось, что казахстанская чемпионка получила орден за победу в Великобритании.

Фото: Vesti.kz, Турар Казангапов©️