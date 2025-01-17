Cенсация? Назван исход матча Рыбакиной на Australian Open

Сайт Livesport.ru представил прогноз на матч 1/16 финала Australian Open между казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной (№7) и украинкой Даяной Ястремской (№33), передают Vesti.kz.

Они выйдут на корт 18 января.

"Рыбакина

Елена очень легко прошла предыдущие раунды, но пока все-таки не стоит чересчур обольщаться. Здесь есть один любопытный момент.

Дело в том, что в первом матче теннисистка из Казахстана разгромила 16-летнюю австралийку Эмерсон Джонс — 6:1, 6:1.

В следующем раунде соперницей Рыбакиной стала 17-летняя Ива Йович. Американка тоже с трудом сопротивлялась — 0:6, 3:6.

В общем, турнир для Елены, по сути, только начинается. Матчи против Джонс и Йович были всего лишь разминкой для финалистки Australian Open-2023. Интересно, что во всех остальных случаях Рыбакина ни разу не выигрывала в Мельбурне больше двух матчей.

Ястремская

Даяна тем временем второй год подряд добралась на австралийском мэйджоре до третьего круга.

Безусловно, для украинки это уже неплохое достижение, но сейчас ее вряд ли устроит этот результат.

В прошлом году Ястремская сенсационно дошла на Australian Open до полуфинала, благодаря чему вернулась в топ-50. Главная проблема заключается в том, что теперь ей надо защищать большое количество очков.

Текущий турнир 24-летняя теннисистка начала с победы над египтянкой Маяр Шериф — 6:1, 6:4.

Во втором раунде Ястремская не оставила шансов черногорке Данке Ковинич — 6:1, 6:0.

Прогноз: в прошлом году Даяна выиграла в Мельбурне у Маркеты Вондроушовой, Эммы Наварро, Виктории Азаренко и Линды Носковой. То есть ее все-таки не стоит недооценивать.

Однако в данном случае все равно с трудом верится, что импульсивная украинка сможет удивить всегда спокойную и сконцентрированную Рыбакину. Борьба, может, и будет, но до сенсации здесь вряд ли дойдет", - пишет источник.

Australian Open-2025 в одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Действующей чемпионкой в женской сетке турнира является первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко.