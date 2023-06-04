Большой поклонник Рыбакиной сделал заявление

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 18:20
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Sebastien G, французский блогер и большой поклонник казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной, высказался о ее шансах на травяном покрытии, сообщают Vesti.kz

"Так или иначе, сезон грунта закончился, теперь сезон травы, покрытие, которое подходит Елене Рыбакиной. Она явная фаворитка и сможет защитить свой титул на "Уимблдоне", - пишет он в Twitter.

Напомним, что Рыбакина по состоянию здоровья была вынуждена сняться с Открытого чемпионата Франции ("Ролан Гаррос").

В финале прошлогоднего "Уимблдона" Рыбакина обыграла Онс Жабер из Туниса - 3:6, 6:2, 6:2, став первой теннисисткой из Казахстана, выигравшей турнир "Большого шлема".

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Метки:
Казахстан Рыбакина Елена WTA Ролан Гаррос Ролан Гаррос

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