Атака против атаки! Прямая трансляция и превью полуфинального матча Рыбакиной в Риме

Автор: Димаш Тулегенов

Сегодня, 19 мая, первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина попытается пробиться в финал престижного грунтового турнира WTA 1000 - Internazionali BNL d'Italia в Риме (Италия). Все самое главное о предстоящем матче - в материале корреспондента Vesti.kz.

Соперницей 23-летней Рыбакиной (№6), проводящей свой лучший в карьере турнир в Риме, будет 25-летняя представительница Латвии Елена Остапенко (№20). Для нее это тоже первый римский полуфинал, а в прошлом она дважды доходила до четвертьфиналов.

В личном противостоянии Остапенко ведет - 2:1, однако последняя встреча, прошедшая в 1/4 финала Australian Open-2023, завершилась в пользу казахстанки - 6:2, 6:4. В 2019 году в австрийском Линце на харде, а также в 2021-м в английском Истбурне на траве сильнее оказывалась Остапенко, дважды выиграв в двух сетах.

Поэтому это будет первое очное противостояние двух Елен на медленном грунтовом покрытии. И как тут не вспомнить, что свою главную карьерную победу на данный момент Остапенко одержала именно на грунте. В 2017 году она сенсационно выиграла "Ролан Гаррос". Однако в последующие годы лишь дважды преодолела барьер первого раунда на французском "Большом шлеме".

На текущем турнире Рыбакина прошла следующих соперниц:

Жасмин Паолини (№65, Италия) - 7:6(4), 6:1

Анна Калинская (№57, Россия) - 4:3 (отказ)

Маркета Вондроушова (№70, Чехия) - 6:3, 6:3

Ига Швентек (№1, Польша) - 2:6, 7:6(3), 2:2 (отказ).

Сразу два матча с участием казахстанки не были доиграны из-за травм соперниц, но это не значит, что ей сильно повезло, так как по игре она была способна дожать и Швентек, и уж тем более Калинскую. Суммарно Рыбакина провела на римских кортах пять часов и 43 минуты.

Оппозиция Остапенко на этом турнире была следующей:

Сорана Кырстя (№34, Румыния) - 6:3, 3:6, 6:2

Барбора Крейчикова (№13, Чехия) - 7:6(2), 6:0

Дарья Касаткина (№9, Россия) - 6:4, 4:6, 6:0

Паула Бадоса (№35, Испания) - 6:2, 4:6, 6:3

Семь часов и 25 минут на корте - это гораздо больше затраченных сил, по сравнению с Рыбакиной. Но в то же время соперницы у Остапенко были более грозные (если не учитывать Швентек), и все они входили в топ-35. Еще есть интересная деталь: теннисистка из Латвии еще ни разу не проигрывала стартовый сет на этом турнире, а вот во второй партии в трех случаях из четырех уступала.

Это будет остроатакующий теннис, потому что стили обеих теннисисток подразумевает агрессивную игру с активно выигранными мячами. Победит та, кто сможет навязать сопернице свой темп и свои тактические наработки.

Матч состоится в 23:00 по времени Астаны. Его в прямом эфире покажет телеканал Setanta Sports 2. Отметим, что первый полуфинал, между россиянкой Вероникой Кудерметовой (№12) и украинкой Ангелиной Калининой (№47), состоится в 19:30, и он будет показан этим же телеканалом.

Ранее зарубежный ресурс спрогнозировал победу Рыбакиной в трех сетах.

Фото: Internazionali BNL d'Italia©️