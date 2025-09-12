Арина Соболенко сделала признание о завершении карьеры

Первая ракетка мира и четырёхкратная чемпионка турниров "Большого шлема" Арина Соболенко призналась, что в какой-то момент всерьёз задумывалась о завершении карьеры, сообщают Vesti.kz.

- Да, в моей карьере был такой момент. Года три назад, когда я постоянно допускала двойные ошибки, не могла подать. Не знаю, что со мной произошло. Просто не могла подать, что-то случилось, и подача не работала. Но я всё равно продолжала играть и каким-то образом даже попала в топ-10 без подачи.

Но это был момент, когда я был очень близка к тому, чтобы закончить, потому что думала: "Я не знаю, как это исправить", - сказала Соболенко во время записи подкаста Джея Шетти.