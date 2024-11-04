Арина Соболенко определила судьбу Елены Рыбакиной на Итоговом турнире WTA

Пятая ракетка мира казахстанка Елена Рыбакина потеряла шансы на выход в 1/2 финала Итогового турнира WTA в Эр-Риаде (Саудовская Аравия), сообщают Vesti.kz.

Это произошло после второго поражения лучшей теннисистки Казахстана на этом турнире. Сегодня, 4 ноября, она уступила китаянке Чжэн Циньвэнь (№7) - 7:6, 3:6, 6:1 и победы первой ракетки мира Арины Соболенко из Беларуси над итальянкой Жасмин Паолини (№4) - 6:3, 7:5.

По итогам двух туров Рыбакина располагается на последнем, четвертом месте в фиолетовой группе. В первом матче первая ракетка Казахстана уступила Паолини со счетом 7:6(5), 6:4.

6 ноября, казахстанка встретится с Соболенко, которая возглавила квартет.