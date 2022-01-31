Больше 300 миллионов, или сколько суммарно заработали казахстанские теннисисты на Australian Open

Первый турнир "Большого шлема" 2022 года уже позади. Две недели тенниса высочайшего уровня в Мельбурне на Australian Open заставили многих влюбиться в этот вид спорта по-новому. Казахстанские спортсмены, в большинстве своем, разочаровали болельщиков. Исключением стал лишь выход в финал женского парного разряда. Корреспондент Vesti.kz подвел итоги по заработанным призовым за турнир казахстанскими спортсменами.

В мужских и женских одиночных и парных разрядах, а также в смешанном миксте на Australian Open участвовало десять представителей Казахстана (с учетом квалификационных стадий). Список по заработанным призовым представим в порядке возрастания.

Андрей Голубев - 14,7 тысячи долларов (6,3 миллиона тенге)

34-летний казахстанец уже на протяжении нескольких лет играет исключительно в паре либо в смешанном разряде на турнирах "Большого шлема". У него уже были успехи на крупнейших соревнованиях в паре, например - финал "Ролан Гаррос" в прошлом году.

Но в этот раз Андрею не удалось достичь тех результатов, которые обрадовали бы его самого. В первом круге пары Голубев и его напарник отказались от продолжения встречи уже в первом сете. Судя по всему, проблемы со здоровьем испытывал именно партнер казахстанца.

В миксте Голубев стал единственным представителем Казахстана. В смешанном разряде он дошел до второго раунда.

За выступления в паре он получил 10,5 тысячи долларов, а за микст еще 4,2 тысячи. Все эти суммы были поделены на два по причине того, что спортсмены делят призовые между собой.

Александр Недовесов - 15,8 тысячи долларов (6,8 миллиона тенге)

Еще один казахстанец, который уже подзабыл об одиночном разряде, - 34-летний Недовесов. Он, в отличие от Голубева, играл лишь в мужской паре. Многие ожидали, что раз и Александр, и Андрей участвуют в соревнованиях, то они непременно сыграют в дуэте. Но в итоге у каждого был свой напарник.

Недовесову удалось пройти во второй круг Открытого чемпионата Австралии, но не дальше. Так, для казахстанца нынешний турнир ограничился двумя матчами. Заработал Недовесов 15,8 тысячи долларов (опять-таки это сумма, поделенная на двоих).

Дмитрий Попко - 37,2 тысячи долларов (16,1 миллиона тенге)

25-летний Попко в 14-й раз в карьере попытался пробиться в основную часть турнира "Большого шлема" и в 14-й раз потерпел неудачу. В этот раз Дмитрий добрался до финала квалификационных соревнований и в решающей встрече даже выиграл первый сет. Но в итоге казахстанец вновь упустил свой шанс.

В других разрядах Попко не участвовал. Получается, что Дмитрий завершил турнир тогда, когда для большинства он еще даже не начался. Но за выход в финал квалификации одиночки казахстанец гарантировал себе 37,2 тысячи долларов, что тоже весьма неплохо.

Зарина Дияс, Михаил Кукушкин, Тимофей Скатов - все по 72,4 тысячи долларов (31,4 миллиона тенге)

28-летняя Дияс, 34-летний Кукушкин и 21-летний Скатов играли лишь в одиночке, и все проиграли в первом же матче. Но если Зарина уступила в первой же встрече турнира, то опытнейший Михаил и дебютант "Большого шлема" Тимофей перед этим обыграли троих соперников в квалификации.

Ранее мы уже рассказывали, что молодой Скатов за этот турнир заработал больше, чем за всю карьеру до этого. Правда, тогда из-за постоянных изменений в курсе валют цифры были немного иными.

Юлия Путинцева - 82,9 тысячи долларов (36 миллионов тенге)

27-летняя вторая ракетка Казахстана неудачно выступила в Мельбурне. Она проиграла на старте как одиночного, так и парного разрядов. Многие казахстанцы ожидали от Юлии результатов в одиночном турнире, тем более в стартовом раунде ей попалась соперница, не входящая в топ-100. Но в итоге не сложилось.

За выступления в одиночке она заработала 72,4 тысячи долларов, а еще 10,5 тысячи получила за первый круг парных соревнований.

Елена Рыбакина - 107,8 тысячи долларов (46,8 миллиона тенге)

Лучшая теннисистка страны дошла до второго круга в одиночке, но в итоге не смогла завершить матч из-за полученной травмы. Это очень расстроило болельщиков, которые возлагали на Елену большие надежды.

Вынуждена была сняться с турнира 22-летняя Рыбакина и в паре. За выход во второй круг одиночки она заработала 107,4 тысячи долларов.

Александр Бублик - 118,3 тысячи долларов (51,3 миллиона тенге)

24-летний Бублик, являющийся лучшим теннисистом страны в мужском одиночном разряде, как и Рыбакина, дошел до второго круга в одиночке. Но еще Александр успел поиграть в паре, где уступил в первом же матче.

За одиночку он получил 107,4 тысячи, а за пару ему добавили еще 10,5 тысячи долларов.

Анна Данилина - 126,1 тысячи долларов (54,7 миллиона тенге)

26-летняя теннисистка впервые в карьере играла на Открытом чемпионате Австралии и во второй раз вообще на турнире "Большого шлема" (дебют был на US Open-2021). Данилина стала одним из открытий турнира, сенсационно добравшись до финала женского парного разряда с бразильянкой Беатрис Хаддад Майей.

В первом сете финального поединка Данилиной и Хаддад Майе даже удалось одержать победу. Но в следующих двух партиях их дожали первые сеяные из Чехии.

Если поделить призовые за финал на двоих спортсменок поровну, то Анна гарантировала себе примерно 126,1 тысячи долларов.

Суммарно казахстанские теннисисты заработали за свои выступления на Australian Open свыше 720 тысяч долларов, или примерно 315 миллионов тенге. Это примерно 1/74 часть от общего призового фонда всего турнира, который составил 53,16 миллиона долларов (23,08 миллиарда тенге).

Напомним, что победителями одиночных турниров стали австралийка Эшли Барти и испанец Рафаэль Надаль. В паре первенствовали чешки Барбора Крейчикова и Катерина Синякова, а также австралийцы Ник Кирьос и Танаси Коккинакис. В смешанном разряде не было равных француженке Кристине Младенович и хорвату Ивану Додигу.

Казахстанка взлетела в мировом рейтинге после сенсации на Australian Open

Фото: Davis Cup Finals (1,2), ATP Bendigo (3), ITF (4), BNP Paribas Open (5), Australian Open (6,7,8)©️