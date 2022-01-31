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Казахстанка взлетела в мировом рейтинге после сенсации на Australian Open

Казахстанка взлетела в мировом рейтинге после сенсации на Australian Open
©KTF
Новости спорта Теннис WTA

Казахстанская теннисистка Анна Данилина поднялась на 25-е место в рейтинге WTA (Женской теннисной ассоциации) парного разряда по итогам Открытого чемпионата Австралии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Данилина в паре с бразильянкой Беатрис Хаддад Майей выступила в финале Australian Open-2022. В упорной борьбе они уступили чешскому дуэту в составе Барборы Крейчиковой и Катерины Синяковой в трех сетах - 7:6(7:3), 4:6, 4:6. Встреча длилась два часа и 44 минуты.

26-летняя Данилина взлетела в рейтинге на 28 строчек, обошла Елену Рыбакину (51-е место) и стала первой ракеткой Казахстана. Этот показатель является рекордным в ее карьере.

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Метки:
Рыбакина Елена Данилина Анна теннис большой WTA Australian Open Australian Open

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