Казахстанская теннисистка в упорной борьбе проиграла в финале дебютного Australian Open

Казахстанская теннисистка Анна Данилина в паре с бразильянкой Беатрис Хаддад Майей неудачно сыграла в финале своего первого турнира Australian Open-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Им противостоял чешский дуэт Барборы Крейчиковой и Катерины Синяковой, которому они проиграли в трех сетах - 7:6(7:3), 4:6, 4:6. Встреча длилась 2 часа и 44 минуты.

Несмотря на неудачу, Данилина за время выступления на Australian Open-2022 взлетела в мировом рейтинге парного разряда, обошла Елену Рыбакину и стала первой ракеткой Казахстана.

Напомним, что ранее 26-летняя Данилина и 25-летняя Хаддад Майя выиграли турнир в Сиднее.

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