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Больше 55 миллионов, или сколько заработала казахстанка за выход в финал Australian Open

Больше 55 миллионов, или сколько заработала казахстанка за выход в финал Australian Open
©Australian Open
Новости спорта Теннис WTA

Казахстанка Анна Данилина вышла в финал на своем первом турнире Australian Open в карьере. В решающем матче парного женского разряда дуэту ей предстоит сыграть с первыми сеянными. Корреспондент Vesti.kz рассказал о том, сколько призовых уже сейчас гарантировали себе финалистки соревнований.

Данилина и ее бразильская напарница Беатрис Хаддад Майя добились невероятного результата. Будучи андердогами в большинстве матчей, они сумели удивить теннисную общественность, прорубив себе дорогу в финал. 

В полуфинале они одолели в трех сетах вторых сеянных из Японии, а в финале скрестят ракетки с чешками Барборой Крейчиковой и Катериной Синяковой. На счету этого дуэта три победы на турнирах "Большого шлема" в паре, а в прошлом году Барбора зацепила еще и "Ролан Гаррос" в одиночке.

Больше 55 миллионов, или сколько заработала казахстанка за выход в финал Australian Open. Фото 1

Пара, вышедшая в финал Australian Open-2022, гарантирует себе 255,2 тысячи долларов США. Это общая сумма на двоих, и если поделить пополам, то каждой достанется примерно по 127,6 тысячи долларов, или 55,7 миллиона тенге. Это без вычета налогов. 

Такие цифры для финалистов несопоставимы с теми, которые видят на чеках те, кто оступился в одиночных финалах. Ведь финалисты одиночных соревнований получают по 1,11 миллиона долларов. Получается, что финалистка парного турнира заработает больше одиночника, вылетевшего во втором круге (1/32 финала), но меньше того, кто проиграл в 1/16 финала.

В случае победы на турнире Данилина и Хаддад Майя на двоих заработают 478,6 тысячи долларов (или 239,3 тысячи на каждую = 104,5 миллиона тенге). Это чуть больше, чем у одиночников, проигравших в 1/8 финала, но гораздо скромнее, чем у четвертьфиналистов. 

Всего за свою профессиональную карьеру Данилина заработала 228,5 тысячи долларов. В случае триумфа она практически удвоит сумму своего общего заработка.

Больше 55 миллионов, или сколько заработала казахстанка за выход в финал Australian Open. Фото 2

Отметим, что общий призовой фонд Открытого чемпионата Австралии в этом году составил 53,16 миллиона долларов, и это рекорд для мельбурнского турнира. По сравнению с прошлогодним фондом цифра увеличилась почти на пять процентов.

Напомним, что Данилина уже гарантировала себе невероятный взлет в парном рейтинге WTA. Для 26-летней казахстанки это второй турнир "Большого шлема" - в прошлом году она проиграла на старте соревнований US Open.

Фото: Australian Open©️

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Метки:
теннис теннис большой WTA Данилина Анна Казахстан Australian Open Австралия Ролан Гаррос US Open

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