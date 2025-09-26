Токаев наградил борцов и тренеров после ЧМ-2025 в Загребе

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о награждении ряда спортсменов и тренеров государственными наградами за высокие спортивные достижения на чемпионате мира по видам борьбы, прошедшем в Загребе, передают Vesti.kz со ссылкой на Aqorda.Орденом "Құрмет" награждены:
борец греко-римского стиля Айдос Сұлтанғали;
борец вольного стиля Нұрқожа Қайпанов;
тренер Камал Гаджимагомедов.Медалью "Ерен еңбегі үшін" награждены:
борец вольного стиля Асылжан Есенгельды;
тренер Еркебұлан Кешубаев.Благодарностью Президента Республики Казахстан отмечен:
тренер Юрий Мельниченко.
Напомним, казахстанская команда добыла три медали в Загребе - 1 золотую и 2 бронзовые. Чемпионом мира стал борец греко-римского стиля Айдос Султангали (60 кг), а бронзовые медали выиграли вольники Асылжан Есенгельды (61 кг) и Нуркожа Кайпанов (70 кг).