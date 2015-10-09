Сенсацией обернулась схватка лидера сборной Казахстана на ЧМ по борьбе

Лидер женской сборной Казахстана по борьбе Жамиля Бакбергенова неожиданно оступилась в стартовой схватке чемпионата мира-2025 в Загребе (Хорватия), сообщают Vesti.kz.

В поединке весовой категории до 72 килограммов Бакбергенова уступила Нурзат Нуртаевой из Кыргызстана.

Бакбергенова — четырёхкратная победительница чемпионатов Азии (2020, 2022, 2023, 2025) и трёхкратная серебряная призёрка чемпионатов мира (2021, 2022 и 2024).

Ранее неожиданным исходом завершилась схватка олимпийской призёрки из Казахстана на ЧМ-2025 по борьбе, подробности - по ссылке.

В мужской сетке неудачно выступил исторический чемпион мира из Казахстана Ризабек Айтмухан, который уже объяснил своё поражение.