Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Борьба
Сегодня 15:29
 

Сенсацией обернулась схватка лидера сборной Казахстана на ЧМ по борьбе

  Комментарии

Поделиться
Сенсацией обернулась схватка лидера сборной Казахстана на ЧМ по борьбе ©uww.org

Лидер женской сборной Казахстана по борьбе Жамиля Бакбергенова неожиданно оступилась в стартовой схватке чемпионата мира-2025 в Загребе (Хорватия), сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Лидер женской сборной Казахстана по борьбе Жамиля Бакбергенова неожиданно оступилась в стартовой схватке чемпионата мира-2025 в Загребе (Хорватия), сообщают Vesti.kz.

В поединке весовой категории до 72 килограммов Бакбергенова уступила Нурзат Нуртаевой из Кыргызстана.

Бакбергенова — четырёхкратная победительница чемпионатов Азии (2020, 2022, 2023, 2025) и трёхкратная серебряная призёрка чемпионатов мира (2021, 2022 и 2024).

Ранее неожиданным исходом завершилась схватка олимпийской призёрки из Казахстана на ЧМ-2025 по борьбе, подробности - по ссылке.

В мужской сетке неудачно выступил исторический чемпион мира из Казахстана Ризабек Айтмухан, который уже объяснил своё поражение.

Лига чемпионов 2025/26   •   Англия, Ньюкасл-апон-Тайн   •   Общий этап, мужчины
19 сентября 00:00   •   не начат
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
(Ньюкасл-апон-Тайн)
- : -
Барселона
Барселона
(Барселона)
Кто победит в основное время?
Ньюкасл Юнайтед
Ничья
Барселона
Проголосовало 5 человек

Реклама

Живи спортом!